قائمة ريال مدريد - غياب مودريتش عن مواجهة نابولي.. وتواجد الابن الثالث لـ زيدان

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نابولي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبأ.

القائمة شهدت غياب لوكا مودريتش بسبب الإصابة لينضم لقائمة غيابات ريال مدريد الطويلة بجوار كيبا أريزابالاجا وأوريلين تشواميني ووإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور وإدير ميليتاو وتيبو كورتوا.

ويتواجد في القائمة ثيو زيدان نجل نجم ريال مدريد ومدربه السابق زين الدين زيدان وهو ثالث نجل للنجم الفرنسي ينضم للفريق الأول بعد لوكا وإنزو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين - فران جونزاليس - لوكاس كانيزاريس.

الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو زيدان.

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز - جونزالو جارسيا.

وضمن ريال مدريد التأهل لدور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بعد فوزه في أول 4 جولات.