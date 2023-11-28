مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(1) الإسماعيلي.. جوووول أول
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 15:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
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ق12. جووووول أول للإسماعيلي عن طريق ياو أنور بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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