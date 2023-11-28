خوسيلو يشرح أسباب فرصته الغريبة المهدرة ضد قادش

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

شرح خوسيلو لاعب ريال مدريد سبب فرصته الغريبة المهدرة ضد قادش.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالدوري الإسباني.

وأهدر خوسيلو فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد أن ترك تمريرة رودريجو تمر والتي وضعته أمام المرمى الخالي.

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وقال خوسيلو عبر شبكة شيرينجيتو: "تحدثت عن تلك الفرصة مع رودريجو الذي لم يتوقع الكرة أيضا من بيلينجهام، لقد حاول التمرير في البداية ثم راوغ الحارس ولذلك قلت إنه سيواصل اللعب وحاولت الابتعاد لكي يسجلها هو".

وتابع "اعتقد أن هذه أول مرة يحدث لي ذلك الموقف لكنه يظل أمرا حدث وانتهى والأهم هو أن الفريق قد حقق الفوز".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع بلباو أمس الإثنين.

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