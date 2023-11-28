مؤتمر أنشيلوتي: لن أتحدث عن مستقبلي.. وهذا هو الفريق الأهم في مسيرتي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على تجديد عقده والبقاء طويلا مع النادي الملكي إذ ينتهي العقد بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمعهما غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أباطل أوروربا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة نابولي: "تجديد تعاقدي مع ريال مدريد؟ لن أتحدث عن مستقبلي".

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وأضاف " البقاء 15 عاما هنا؟ لا أعرف، حالة دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد مثل أليكس فيرجسون وأرسين فينجر لذلك أهنئ سيميوني، لكن هذا شيء غير طبيعي".

وعن الفريق الأكثر أهمية في مسيرته قال المدير الفني الإيطالي: "أحب جميع الفرق التي دربتها ولا أريد من تقليل فريق، لكن لدي شيء ما مميز مع ميلان وريال مدريد، فالنادي الملكي هو أعظم فريق على الإطلاق".

وطلب صحفي من أنشيلوتي توجيه نصيحة إلى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة فرد قائلا "من الطبيعي أن تطوله الانتقادات، لكن لديه الخبرة للتعامل معها".

ويواجه تشافي العديد من الانتقادات بسبب النتائج غير المستقرة رفقة فريقه خلال الموسم الجاري خاصة بعد التعادل ضد رايو فايكانو في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وعن الحارس الأساسي للفريق أوضح المدير الفني الإيطالي "لن يفكر أندري لونين أن مباراة نابولي هي الأخيرة، ستكون المنافسة أقوى بين لونين وكيبا أريزابالاجا ومن الجيد أن نكون أقوياء في حراسة المرمى بوجود الثنائي".

وكان أنشيلوتي قد صرح عقب مباراة قادش الماضية في الدوري الإسباني بأن كيبا سيعود ليلعب أساسيا بداية من المباراة المقبلة ضد نابولي.

وعن مواجهة نابولي علق قائلا: "مباراة الإياب لن تكون مختلفة عن لقاء الذهاب، نابولي يشن هجمات مرتدة خطيرة جدا ويجب أن نحذر من ذلك".

وتابع "نركز على حسم المركز الأول".

وكان أنشيلوتي درب نابولي في موسم 2018-2019 حتى ديسمبر 2019-2020.

وأنهى حديثه قائلا: "والتر ماتزاري صديق عظيم بالنسبة لي ويعرف كرة القدم الإيطالية بشكل جيد، أحيانا تغيير المدرب يزيد الحافز".

ويدرب ماتزاري حاليا نابولي خلفا لرودي جارسيا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 12 نقطة وضمن التأهل رسميا لدور الـ16 ويكفيه التعادل لحسم المركز الأول.

وفي الوصافة نابولي بـ7 نقاط، وسبرتينج براجا يأتي في المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل يونيون برلين المجموعة بنقطة واحدة.

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