قبل الدربي.. رونالدو يغيب عن تدريب النصر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن كريستيانو رونالدو قائد النصر سيغيب عن تدريب النصر يوم الثلاثاء، قبل أيام قليلة من مباراة دربي الرياض ضد الهلال.

ويصطدم النصر بالهلال في دربي الرياض يوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

وأوضحت الجريدة السعودية أن غياب رونالدو عن التدريب يأتي بتوصية من طبيب النادي رغبة في إراحته قبل إعادة فحص موضع إصابته التي تعرض خلال مواجهة بيرسبوليس يوم الاثنين.

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ففي الشوط الثاني تعرض رونالدو للإصابة في العنق بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الفريق الإيراني.

واستبدل رونالدو في الدقيقة الـ 78 ليخرج النجم البرتغالي من الملعب مباشرة لغرف خلع الملابس في لقطة تبدو وكأنها بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتبدو إصابة رونالدو غير مقلقة تأتي قبل أيام من مواجهة النصر والهلال في كلاسيكو السعودية.

إلى ذلك، يرى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي أن وصول فريقه للمباراة رقم 20 بدون هزيمة ينم عن عمل جماعي وصفه بالعظيم.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "سعيد بالتأهل كمتصدرين للمجموعة والوصول إلى 20 مباراة بدون هزيمة.. عمل جماعي عظيم".

ووصل النصر لمباراته رقم 20 بلا هزيمة في مختلف المسابقات، بعدما تعادل مع برسبوليس الإيراني بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ 13 في صدارة المجموعة ليضمن الصدارة، كما ارتفع رصيد برسبوليس للنقطة الثامنة في ليضمن المركز الثاني.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للنصر بعد دقيقتين فقط من البداية حصل عليها كريستيانو رونالدو.

وفي موقف أخلاقي من رونالدو وبعد احتساب الحكم مباشرة بدأ في الإشارة للحكم بإلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وبالفعل أكد إشارة رونالدو وألغى الركلة.

كريستيانو رونالدو النصر الهلال
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