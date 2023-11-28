مؤتمر كارفاخال: أرغب في استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد لسنوات طويلة ولكن

شدد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد على رغبته في استمرار كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق لسنوات مقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كارفاخال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة"على مستوى الإحصائيات كل شيء يسير بشكل جيد، أنا أساهم مع الفريق بشكل كبير ووأثق بنفسي وأركز على مباراة الغد التي ستكون ضد فريق وهدفنا أن نتصدر المجموعة".

واستمر "ليس من الجيد أن نعاني من عديد الإصابات ولكنها تفتح الباب للاعبين آخرين ويجب عليهم أن يكونوا مستعدين وأتمنى أن يساعد كل فرد بالفريق خلال تلك الفترة لأن ذلك سيقربنا من أهدافنا".

وتابع "في النهاية برشلونة وضع قدما ونصف في الدور القادم وهذا سينعكس على الدوري ولكن نحن نركز فقط على أنفسنا وعلى ان نكون في الصدارة”>

وواصل "عندما أتى أنشلوتي لريال مدريد أول مرة كنت غريبا بالنسبة له وتمكنت من الوقوف على قدمي، هو لا يتوقف عن إعادة اختراع نفسه وبالنسبة لي أريد أن يستمر لسنوات طويلة وهناك عدد قليل من المدربين يمكنهم أن يكونوا أفضل منه في ريال مدريد".

وشدد "رودريجو يعرف أنه في ريال مدريد وفي حال عدم تسجيله في ثلاث مباريات سيتعرض لانتقادات كبيرة ولكن عندما يتألق يتم ملاحظة ذلك أيضا وأنا سعيد لأن ضغط عدم التسجيل قد أزيل من عليه وأتمنى أن يستمر على ذلك".

وأكمل "الإصابات تعني حصول الشباب على فرصة، ريال مدريد يمتلك أفضل أكاديمية في العالم وأرى ان الشباب مستعدين".

وأضاف "أعتقد أن لونين محترف مثل شجرة الصنوبر، هو انطوائي ولكن أريد أن أهنئه لأنه ساعدنا كثيرا وفي كل مرة يلعب يؤدي بشكل جيد وفي النهاية من يشارك هو قرار المدرب".

وأتم "مستقبل أنشيلوتي؟ نعرف جميعا عالم التدريب، بالنسبة لي أريد أن أجدد تعاقده غدا ولكنه يعرف إننا إذا لم نفز بأي شيء ستسقط رأسه هو وبعض اللاعبين الآخرين".

وضمن ريال مدريد التأهل لدور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بعد فوزه في أول 4 جولات.