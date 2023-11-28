التشكيل - بوبو أساسي لأول مرة مع بيراميدز.. وكمال السيد مستمر في حراسة الإسماعيلي

أعلن كل من جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز وإيهاب جلال مدرب الإسماعيلي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بعد قليل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب محمد رضا "بوبو" في التشكيل الأساسي لبيراميدز للمرة الأولى منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم.

وجاء تشكيل بيراميدز بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توري - أحمد توفيق - محمد رضا "بوبو"

الهجوم: يوسف أسامة نبيه - فيستون مايلي - عبد الله السعيد.

ويلعب كمال السيد في التشكيل الأساسي للإسماعيلي لأول مرة بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية بعد إصابة محمد فوزي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بالكامل كالتالي:

الحارس: كمال السيد.

الدفاع: حمدي النقاز - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني.

الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي.

الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.