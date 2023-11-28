جوارديولا: ستونز يقترب من العودة
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 15:02
كتب : FilGoal
أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن عودة مدافعه جون ستونز إلى الملاعب اقترتب.
يغيب ستونز منذ بداية الشهر بسبب الإصابة في الفخذ.
وأوضح جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه حقا قريب جدا من العودة وهي أخبار جيدة بشكل لا يصدق بالنسبة لنا".
وأضاف المدرب الإسباني "إنه يتحسن ويقترب من العودة".
وتواجد جون ستونز على مقاعد البدلاء في مواجهة ليفربول الماضية.
وتابع "لن يلعب ستونز أمام لايبزيج بشكل أساسي، ربما يلعب لبضع دقائق، أو ربما المباراة القادمة".
ولم يظهر ستونز هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط.
ويلعب سيتي ضد لايبزيج يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
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جوارديولا: ستونز يقترب من العودة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية