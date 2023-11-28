برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة خضوع لاعبه جافي لجراحة ناجحة في الركبة.

جافي النادي : برشلونة برشلونة

وكان جافي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الماضي.

وأشار برشلونة إلى أن جافي قد خضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى والتي أجراها الطبيب جوان كارليس مونلو.

ولم يعلن برشلونة مدة غياب جافي ولكن وفقا للتقارير فإنها ستمتد إلى ما بين 8 أو 9 أشهر.

جافي صاحب الـ 19 عاما تعرض لإصابته الأولى في الموسم ولكنها الأقوى حتى الآن خلال مسيرته.

اللاعب الإسباني سيغيب حتى نهاية الموسم وذلك يعني غيابه أيضا عن نهائيات يورو 2024 وأولمبياد باريس.

وشارك جافي مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 15 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع هدف.