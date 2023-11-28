حارس اتحاد جدة يرفض التفكير في الأهلي ومانشستر سيتي قبل عبور أوكلاند

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - أوكلاند

يرفض مارسيلو جروهي حارس اتحاد جدة التفكير في ملاقاة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية قبل عبور عقبة أوكلاند سيتي.

اتحاد جدة الذي يشارك في البطولة بصفته بطل الدوري في السعودية مستضيفة البطولة سيلعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة الدور الأول على أن يتأهل الفائز منهما لملاقاة الأهلي.

وقال جروهي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "هدفنا هو الذهاب إلى أقصى حد ممكن في كأس العالم للأندية. نحن نركز على أوكلاند سيتي، ونأخذها خطوة بخطوة. إذا فزنا عليهم سنركز على الأهلي. الحلم لا يكلفك شيئا. أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم"

وأضاف "فلومنينزي فريق عظيم، وأود أن ألتقيهم في الدور نصف النهائي، ولكن أمامنا عقبتين كبيرتين لتجاوزهما أولا، لدينا أوكلاند سيتي، ثم الأهلي".

وتابع الحارس البرازيلي "سيكون من المميز حقا أن نلعب ضد فلومنينزي في نصف النهائي".

الفائز من لقاء الأهلي و(اتحاد جدة أو أوكلاند) سيلاقي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

وأكمل "مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في العالم. لديهم نجوم في كل المراكز، ويمتلكون أحد أفضل المدربين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وهو بيب جوارديولا".

وواصل "سنكون سعداء بالطبع في حالة تجاوز العقبات وملاقاة مانشستر سيتي في النهائي، لكن لا داعي للتفكير في مانشستر سيتي الآن، أمامنا 3 مباريات حتى نصل إلى النهائي".

سيلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء ليون المكسيكي وأوراوا الياباني في نصف النهائي.

وأتم جروهي "علينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، الآن نحن نركز على لقاء أوكلاند سيتي. لكن بالطبع سيكون حلما بالنسبة للاعبين والنادي والجماهير أن يواجهوا مانشستر سيتي في النهائي".

وتستضيف السعودية النسخة القادمة من مونديال الأندية، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

الأهلي مانشستر سيتي اتحاد جدة كأس العالم للأندية مارسيلو جروهي
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