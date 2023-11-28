قائمة برشلونة - استمرار غياب تير شتيجن في مواجهة بورتو

خوسيلو يشرح أسباب فرصته الغريبة المهدرة ضد قادش

برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

سكاي: بايرن استفسر عن إمكانية ضم أراوخو.. ولكن

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دي لا فوينتي: مشاركة جافي وإصابته؟ لا أحب تدخل الأندية في عملي