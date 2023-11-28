قائمة برشلونة - استمرار غياب تير شتيجن في مواجهة بورتو

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - برشلونة ضد أنتويرب

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة بورتو.

ويستعد برشلونة لمواجهة بورتو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أندير أتسرالاجا – دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – ماركوس ألونسو – سيرجي روبيرتو – جول كوندي.

الوسط: بيدري – أوريول روميو - فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين جمال.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن شاختار صاحر المركز الثالث والذي سيواجه رويال أنتويرب.

برشلونة بورتو دوري أبطال أوروبا تير شتيجن
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