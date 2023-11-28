تقارير: ريال مدريد يفقد مودريتش أمام نابولي.. والعودة قريبة

سيغيب لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، حسب إذاعة كوبي.

ويحل نابولي ضيفا على ريال مدريد ضمن مرحلة المجموعات بالمسابقة يوم الأربعاء.

وأوضحت إذاعة كوبي أن الكرواتي خضع لفحوصات يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في اللقاء.

وأظهرت الفحوصات أن إصابة مودريتش بسيطة، لكنه سيغيب عن لقاء نابولي على أن يعود في مباراة غرناطة السبت المقبل.

وذكر التقرير أنه في حالة عدم لحاق مودريتش بمباراة غرناطة فإنه سيتمكن من المشاركة أمام ريال بيتيس يوم السبت التالي.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قد تحدث عن إصابة مودريتش قائلا: "يبدو أن الأمر وكأنه لديه حمل زائد فقط، هذا كل شيء".

وأضاف المدرب المخضرم "لوكا لعب بشكل جيد للغاية أمام قادش في مركز مختلف".

وفاز ريال مدريد على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من رودريجو الذي أحرز هدفين وسجل بيلينجهام الثالث.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد قادش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

المباراة شهدت العديد من الغيابات في ريال مدريد أبرزها تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وكيبا أريزابالاجا وفينيسيوس جونيور.

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