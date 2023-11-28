سكاي: بايرن استفسر عن إمكانية ضم أراوخو.. ولكن

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 13:58

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - أراوخو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن ميونيخ سيجد صعوبة في التعاقد مع رونالد أراوخو في ظل رغبة ناديه في تمديد عقده.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

بايرن ميونيخ يراقب تطور أداء اللاعب منذ عامين من أجل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني استفسر عن إمكانية ضم أراوخو الذي لا يمانع الانتقال للبافاري.

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وأضاف التقرير أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الألماني يريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بشدة.

وبحسب التقرير يواجه النادي البافاري صعوبة في التعاقد مع مدافع منتخب أوروجواي، لأن برشلونة سيدخل في مفاوضات معه قريبا لتجديد عقده الذي سينتهي في 2026.

ويضع توخيل الثنائي رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال كبديل في حال عدم إمكانية التعاقد مع أراوخو الهدف الرئيسي لبايرن ميونيخ.

وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن أراوخو والمحيطين به يشعرون بالراحة في النادي الكتالوني.

كما أن اللاعب يؤمن بمشروع تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، ولذلك سيؤجل الاستماع إلى كل العروض خلال الفترة الحالية.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد رونالد مع برشلونة يبلغ مليار يورو.

وشارك أراوخو مع برشلونة هذا الموسم في 11 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وتعرض لإصابة عضلية واحدة خلال الموسم الجاري مع برشلونة وغاب بسببها في 7 مباريات مع منتخب بلاده وناديه بواقع 36 يوما.

ولعب أراوخو في رينتيستاس وبوستنو ريفير في أوروجواي ومن ثم انتقل إلى الفريق الثاني في برشلونة في موسم 2018-2019 قبل أن يلعب في الفريق الأول في 2020-2021.

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