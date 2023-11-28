حازم إمام: فيتوريا لا ينظر لعروض تساوي 3 أضعاف ما يتلقاه مع مصر

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - حازم إمام - محمد غرابة - مران منتخب مصر

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر يتلقى عروضا تساوي 3 أضعاف ما يتلقاه حاليا ولكنه لا ينظر إليها.

وقال إمام عبر القناة الأولى: "نسير بشكل جيد مع روي فيتوريا وتمكنا من استغلال جميع التوقفات الدولية ونحاول صنع شكل مختلف من أجل استعادة ثقة الجماهير من جديد ونتمنى الاستمرار على ذلك".

وتابع "بعد فترة قصيرة سألت فيتوريا عن رأيه في اللاعب المصري وكنت أتوقع ألا يكون سعيدا ولكن على العكس أخبرني إنه سعيد بالمستوى وبالتدريبات وبتركيزهم وقدرتهم على استيعاب أفكاره ولكن هو يرى ضرورة تحسين بعض الأشياء في الكرة المصرية بعيدا عن اللاعبين مثل الملاعب وبعض الأشياء الأخرى تخص الأندية".

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وأضاف "فيتوريا يستقبل عروض تساوي 3 أضعاف ما يحصل عليه مع مصر ولكنه لا ينظر إليها ويركز فقط على أهدافه مع منتخب مصر وهو شخص محترم جدا وأحب مصر والمصريين ويريد صنع تاريخ مع منتخب مصر".

وأتم "خطأ الثلاثي المستبعد لم يكن أخلاقيا لذلك فيتوريا لم يستبعدهم بشكل نهائي".

وبدأ منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على جيبوتي وسيراليون محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

حازم إمام منتخب مصر روي فيتوريا
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