سبورت: خلاف في برشلونة بسبب ودية أعياد الميلاد

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

يشعر لاعبو فريق برشلونة الإسباني بالغضب بسبب لعب مباراة ودية في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء أعياد الميلاد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فاللاعبون يشعرون بالغضب بسبب تقويم المباريات المزدحم بالأساس ومن ثم حددت الإدارة مباراة أكثر في وقت غير مناسب.

وسيلاقي برشلونة منافسه كلوب أمريكا المكسيكي وديا في دالاس يوم 21 ديسمبر المقبل قبل عطلة أعياد الميلاد على ملعب "كوتون بول" الذي يتسع لـ90 ألف مشجع.

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وشددت الصحيفة إن الخلاف بين الإدارة واللاعبين يكمن في أن النادي يرى أنها فرصة جيدة لأنها ستجلب أرباحاً تقدر بـ4 ملايين يورو.

بينما يرى اللاعبون أن هذه المباراة والسفر إلى أمريكا لساعات طويلة سيزود من إرهاقهم بدنيا بالإضافة إلى أن قضاء عطلة أعياد الميلاد بنسبة كبيرة يكون خارج إسبانيا فذلك سيصعب الأمور أكثر.

وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعهم الرسمي طرح تذاكر المباراة للبيع للجماهير.

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه بورتو اليوم الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس معقل الفريق الكتالوني.

ويتصدر بورتو المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب البلجيكي بدون نقاط.

برشلونة الدوري الإسباني أمريكا دوري أبطال أوروبا بورتو
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