البدري يتمسك بفرص تأهل الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي

تمسك حسام البدري مدرب الزوراء العراقي بفرص تأهل فريقه لنصف نهائي مجموعات غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

وتعادل الزوراء مع العربي الكويتي بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، لتتقلص فرصه في التأهل للدور التالي.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين: "فرصتنا قائمة في التأهل للدور الثاني، كأفضل وصيف في مجموعات غرب آسيا، في حالة الفوز على الرفاع البحريني متصدر المجموعة الذي تأهل رسميا".

وأضاف "النقص العددي أثر على الزوراء أمام العربي الكويتي بشكل ملحوظ، ولولا ذلك لما سجل الفريق الكويتي هدف التعادل فى الوقت القاتل".

وأتم المدرب المصري "هذه البطولة تستحق تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك من أجل تفادي أخطاء الحكام".

طرد حسام البدري المدير الفني المصري لفريق الزوراء العراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضد العربي الكويتي.

وواجه الزوراء منافسه العربي في الجولة الخامسة في دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتحصل البدري على البطاقة الحمراء بسبب الاعتراضات على قرارات حكم المباراة السريلانكي هيتيكامكانامجي ديلان بيريرا.

وتقدم كريستوفر جون للزوراء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وحصل علي كاظم مدافع الزوراء على البطاقة الصفراء في الدقيقة 21 وحصل على الطرد في الدقيقة 37.

وصمد الزوراء حتى الدقيقة 89 باللعب بـ10 لاعبين بسبب حالة الطرد حتى سجل سلطان العنيزي التعادل القاتل.

وكاد الزوراء أن يقترب من فريق الرفاع البحريني في عدد النقاط إذا كان تمكن من الفوز.

ويحتل الرفاع صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز الاثنين بستة أهداف مقابل هدف من فريق النجمة اللبناني.

ويأتي الزوراء في المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يأتي العربي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتذيل النجمة المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويتأهل من المجموعة فريق واحد فقط وهو المتصدر ولذلك ضمن الرفاع التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ضد الزوراء.

لكن هناك فرصة لفريق البدري أن يتأهل كأفضل وصيف للمجموعات.

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