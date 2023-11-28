البدري يتمسك بفرص تأهل الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

حسام البدري

تمسك حسام البدري مدرب الزوراء العراقي بفرص تأهل فريقه لنصف نهائي مجموعات غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي.

وتعادل الزوراء مع العربي الكويتي بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، لتتقلص فرصه في التأهل للدور التالي.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين: "فرصتنا قائمة في التأهل للدور الثاني، كأفضل وصيف في مجموعات غرب آسيا، في حالة الفوز على الرفاع البحريني متصدر المجموعة الذي تأهل رسميا".

أخبار متعلقة:
مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يقترب من توديع كأس الاتحاد الآسيوي رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا نائب رئيس لجنة الحكام يحسم مصير الصباحي في أزمة استبعاد الخماسي من الدوري

وأضاف "النقص العددي أثر على الزوراء أمام العربي الكويتي بشكل ملحوظ، ولولا ذلك لما سجل الفريق الكويتي هدف التعادل فى الوقت القاتل".

وأتم المدرب المصري "هذه البطولة تستحق تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك من أجل تفادي أخطاء الحكام".

طرد حسام البدري المدير الفني المصري لفريق الزوراء العراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضد العربي الكويتي.

وواجه الزوراء منافسه العربي في الجولة الخامسة في دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتحصل البدري على البطاقة الحمراء بسبب الاعتراضات على قرارات حكم المباراة السريلانكي هيتيكامكانامجي ديلان بيريرا.

وتقدم كريستوفر جون للزوراء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وحصل علي كاظم مدافع الزوراء على البطاقة الصفراء في الدقيقة 21 وحصل على الطرد في الدقيقة 37.

وصمد الزوراء حتى الدقيقة 89 باللعب بـ10 لاعبين بسبب حالة الطرد حتى سجل سلطان العنيزي التعادل القاتل.

وكاد الزوراء أن يقترب من فريق الرفاع البحريني في عدد النقاط إذا كان تمكن من الفوز.

ويحتل الرفاع صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز الاثنين بستة أهداف مقابل هدف من فريق النجمة اللبناني.

ويأتي الزوراء في المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يأتي العربي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتذيل النجمة المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويتأهل من المجموعة فريق واحد فقط وهو المتصدر ولذلك ضمن الرفاع التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ضد الزوراء.

لكن هناك فرصة لفريق البدري أن يتأهل كأفضل وصيف للمجموعات.

حسام البدري الزوراء العراقي
نرشح لكم
مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يقترب من توديع كأس الاتحاد الآسيوي مباراة شهدت لقطة أخلاقية من رونالدو.. النصر يتعادل مع برسبوليس بدون أهداف لأول مرة.. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي منافس الأهلي المحتمل – اتحاد جدة يفوز على أجمك ويتأهل لدور الـ16 في آسيا رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس تشكيل النصر- عودة رونالدو لقيادة الهجوم في أبطال آسيا أحمد حجازي خارج قائمة مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك في أبطال آسيا
أخر الأخبار
سبورت: خلاف بين اللاعبين وإدارة برشلونة بسبب أعياد الميلاد دقيقة | الدوري الإسباني
البدري يتمسك بفرص تأهل الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي 9 دقيقة | آسيا
دي لا فوينتي: مشاركة جافي وإصابته؟ لا أحب تدخل الأندية في عملي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 نوفمبر - عودة الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري المصري
مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يقترب من توديع كأس الاتحاد الآسيوي 10 ساعة | آسيا
رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا 10 ساعة | الدوري المصري
رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك 11 ساعة | الكرة الإفريقية
جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد 11 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات