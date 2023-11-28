دي لا فوينتي: مشاركة جافي وإصابته؟ لا أحب تدخل الأندية في عملي

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 11:04

كتب : FilGoal

جافي

عبر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن غضبه في حالة تتدخل الأندية في عمله وجاء ذلك في تعليقه إنه المتسبب في إصابة جافي.

جافي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتلقى برشلونة ضربة قوية بعد إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال تواجده مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولية السابقة ضد جورجيا.

وتأكد غياب جافي لنهاية الموسم الجاري، وأيضا لن يلحق منتخب إسبانيا في الصيف المقبل ليشارك معه في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا.

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وقال دي لا فوينتي في حوار مع راديو "ماركا" الإسباني: "برشلونة لم يطلب مني عدم لعب جافي ضد جورجيا، لا أتدخل في عمل الأندية ولذلك لا أحب أن يتدخلوا في عملي".

وأضاف "كنت أسعى لأن يلعب لمدة 45 دقيقة فقط".

وتابع "جدول المباريات معروف قبل بداية الموسم، ويعلم الجميع أنه سيكون هناك فترة توقف في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، يعبرون عن موافقتهم في يوليو ومن ثم يشتكون في نوفمبر".

واستمر "لو يريدوا تغيير التقويم فأرحب بذلك لكن في يوليو، لا نستدعي اللاعبين للتعافي أو للراحة مع المنتخب لكن للتنافس".

وأنهى حديثه قائلا: "بعد التدخل الأول على جافي قبل خروجه سألته عن حالته وقال لي إنه لا يشعر بأي شيء، الأطباء أعتقدوا إنه في حال جيد ووافقوا على استمرار تواجده في الملعب".

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