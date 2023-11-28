مواعيد مباريات الثلاثاء 28 نوفمبر - عودة الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا

يعود الدوري المصري اليوم من جديد بعد فترة توقف شهدت مباريات لمنتخب مصر والبطولات القارية للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بيراميدز × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

شاختار × رويال أنتويرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاتسيو × سيلتيك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

باريس سان جيرمان × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

فينورد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ميلان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

لافيينا × وي.. 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × بروكسي.. 2:30 مساء.

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