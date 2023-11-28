مواعيد مباريات الثلاثاء 28 نوفمبر - عودة الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 10:23

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف كهربا ضد ميدياما

يعود الدوري المصري اليوم من جديد بعد فترة توقف شهدت مباريات لمنتخب مصر والبطولات القارية للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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بيراميدز × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

شاختار × رويال أنتويرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاتسيو × سيلتيك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

يانج بويز × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

باريس سان جيرمان × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

فينورد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

برشلونة × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ميلان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

لافيينا × وي.. 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × بروكسي.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء بيراميدز
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