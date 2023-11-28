مواعيد مباريات الثلاثاء 28 نوفمبر - عودة الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 10:23
كتب : FilGoal
يعود الدوري المصري اليوم من جديد بعد فترة توقف شهدت مباريات لمنتخب مصر والبطولات القارية للأندية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بيراميدز × الإسماعيلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الأهلي × سموحة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
شاختار × رويال أنتويرب.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
لاتسيو × سيلتيك.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
يانج بويز × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
باريس سان جيرمان × نيوكاسل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
فينورد × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
برشلونة × بورتو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ميلان × بروسيا دورتموند.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري المحترفين المصري
لافيينا × وي.. 2:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × بروكسي.. 2:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا