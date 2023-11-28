مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يقترب من توديع كأس الاتحاد الآسيوي

طرد حسام البدري المدير الفني المصري لفريق الزوراء العراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضد العربي الكويتي.

وواجه الزوراء منافسه العربي في الجولة الخامسة في دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي.

وتحصل البدري على البطاقة الحمراء بسبب الاعتراضات على قرارات حكم المباراة السريلانكي هيتيكامكانامجي ديلان بيريرا.

وتقدم كريستوفر جون للزوراء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وحصل علي كاظم مدافع الزوراء على البطاقة الصفراء في الدقيقة 21 وحصل على الطرد في الدقيقة 37.

وصمد الزوراء حتى الدقيقة 89 باللعب بـ10 لاعبين بسبب حالة الطرد حتى سجل سلطان العنيزي التعادل القاتل.

وكاد الزوراء أن يقترب من فريق الرفاع البحريني في عدد النقاط إذا كان تمكن من الفوز.

ويحتل الرفاع صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز أمس الإثنين بستة أهداف مقابل هدف من فريق النجمة اللبناني.

ويأتي الزوراء في المرتبة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يأتي العربي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويتذيل النجمة المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويتأهل من المجموعة فريق واحد فقط وهو المتصدر ولذلك ضمن الرفاع التأهل إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة ضد الزوراء.

لكن هناك فرصة لفريق البدري أن يتأهل كأفضل وصيف للمجموعات.