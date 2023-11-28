رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 00:51

كتب : FilGoal

فيوتشر - عمر كمال

شدد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على أن فريقه لم يتلق أي عروض حتى الآن لضم عمر كمال.

عمر كمال

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وقال دعبس عبر قناة ETC: "حتى اللحظة لا يوجد أي عرض رسمي لضم عمر كمال عبد الواحد، اتصالاتي مع النادي الأهلي لا تنقطع بسبب الاحترام والود بين الناديان ولكن لا توجد أي مفاوضات تماما".

وتابع "ملف عمر كمال عبد الواحد بالكامل من اختصاصي أنا وإذا حدث أي شيء جديد سأكشف عنه بكل شفافية".

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وشدد "الشكل العام لانتقالات شهر يناير ليست واضحة حتى الآن ولا يزال أمامنا كأس السوبر وشهر قبل الانتقالات ولم نحدد ما سنفعله خلال فترة الانتقالات حتى الآن".

وواصل "في مودرن فيوتشر نحتاج لتواجد عمر كمال خلال الموسم ولكن في النهاية سننفذ ما هو لمصلحة النادي واللاعب".

وأكمل "لماذا لا نجدد تعاقد عمر كمال، كل شيء وارد ولن أجد لاعب مثله".

وأتم "أولوية انتقال أي لاعب من مودرن فيوتشر تكون للأندية الي ساندت الفريق والأهلي ساند مودرن فيوتشر كثيرا وأنا أتحدث بشكل عام وليس عن عمر كمال فقط وبالطبع طالما كان الأمر في مصلحة مودرن فيوتشر".

وشارك عمر كمال خلال الموسم الحالي مع مودرن فيوتشر في 8 مباريات وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

الأهلي عمر كمال عبد الواحد مودرن فيوتشر
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