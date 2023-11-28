جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد

تعادل جيرونا مع أتليتك بلباو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد جيرونا للنقطة الـ 35 ولكن في المركز الثاني ليفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد الذي احتل المركز الأول بفارق الأهداف، كما ارتفع رصيد بلباو للنقطة الـ 25 في المركز الخامس.

التعادل كان هو الأول لجيرونا بعد 6 انتصارات متتالية في جميع البطولات.

ولم يتعرض جيرونا سوى لهزيمة واحدة فقط منذ بداية الموسم كانت ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تقدم جيرونا في الدقيقة الـ 55 عن طريق فيكتور تسيجانكوف مستغلا تمريرة من سافيو ليسدد مباشرة في الشباك.

وتعادل إنياكي ويليامز في الدقيقة الـ 67 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وسيلعب جيرونا مباراته المقبلة ضد فالنسيا يوم السبت المقبل 2 ديسبمر على ملعبه.