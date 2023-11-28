جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 00:11
كتب : FilGoal
تعادل جيرونا مع أتليتك بلباو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.
التعادل رفع رصيد جيرونا للنقطة الـ 35 ولكن في المركز الثاني ليفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد الذي احتل المركز الأول بفارق الأهداف، كما ارتفع رصيد بلباو للنقطة الـ 25 في المركز الخامس.
التعادل كان هو الأول لجيرونا بعد 6 انتصارات متتالية في جميع البطولات.
ولم يتعرض جيرونا سوى لهزيمة واحدة فقط منذ بداية الموسم كانت ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
تقدم جيرونا في الدقيقة الـ 55 عن طريق فيكتور تسيجانكوف مستغلا تمريرة من سافيو ليسدد مباشرة في الشباك.
فيكتور تسيغانكوف يفتتح التسجيل لجيرونا في شباك أتلتيك بلباو.#الدوري_الاسباني #جيرونا_أتلتيك pic.twitter.com/T23pPf1T3I— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2023
وتعادل إنياكي ويليامز في الدقيقة الـ 67 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.
وسيلعب جيرونا مباراته المقبلة ضد فالنسيا يوم السبت المقبل 2 ديسبمر على ملعبه.