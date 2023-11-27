Gaming - صانع سلسلة Half Life ومؤسس Steam: الواقعية لا يجب أن تكون أولوية في الألعاب

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

half life

شاهدنا في الأيام الماضية احتفالًا كبيرًا من شركة Valve بمرور 25 عام على طرح لعبة Half Life الأيقونية>

وخلال الاحتفال قامت الشركة بطرح اللعبة بشكل مجاني على ستيم لفترة محدودة وأطلقت فيلمًا وثائقيًا عن عملية التطوير شهد عودة أهم الشخصيات التي شاركت في المشروع ومنهم مؤسس الشركة[جابي نويل والذي صرح ببعض التفاصيل المهمة حول اللعبة وعملية التطوير.

وقال نويل في الفيلم الوثائقي إنه صادف الكثير من اللحظات كان يعترض فيها بعض موظفي فريق التطوير على جوانب من أسلوب وآليات اللعب، بحجة أنها ليست بواقعية.

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وكان رده دائمًا "وماذا يعني هذا؟ لا يشترط أن تكون اللعبة واقعية إذا كان ما سنفعله سيجعلها ممتعة" وهو الأمر الذي قال بأنه يرى أن جميع المطورين يجب أن ينفذوه في ألعابهم.

إذا تعارضت المتعة مع الواقعية، يظن نويل أن المطور يجب أن يولي المتعة.

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إصدار اللعبة لأول مرة كان في عام 1998 لذلك فإن مواليد التسعينيات كانوا أكثر من مارسها أثناء طفولتهم لأنها كانت بمثابة الطفرة في ذلك التوقيت.

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Half life
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