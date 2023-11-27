عامر حسين: الدوري سينتهي بنهاية يوليو.. وهذا موعد انطلاق كأس الرابطة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 23:40

كتب : FilGoal

عامر حسين

شدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات على أن الموسم الحالي سينتهي بنهاية شهر يوليو إن لم يجد جديد.

وقال حسين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منتخب الشباب خاض معسكر من أربعة أيام فقط ولا نستطيع أن نقيم وائل رياض حاليا وهو كان يتحلى بالجرأة للذهاب لتلك البطولة على الرغم من إمكانية اعتذاره عن عدم المشاركة فيها ولكنه أصر من أجل الاحتكاك القوي وفي النهاية لم نخسر سوى مباراة واحدة في البطولة".

وتابع "هناك 4 أندية تلعب على استاد القاهرة لذلك نقلت مبارياتهم لملاعب أخرى وحاولت التنويع بين الملاعب التي ستلعب عليها تلك الأندية حتى لا نضغط على ملعب بعينه".

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وواصل "الضغط على استاد السلام كبير جدا لأن هناك أيضا أندية من القسم الثاني تخوض مبارياتها عليه وسيستضيف الكثير من المباريات".

وأكمل "استاد القاهرة هو الوحيد الذي يمكنه تحمل الكثير من المباريات لأن عشبه هجين بين الطبيعي والصناعي وهذا مكلف جدا".

وشدد "إن لم يحدث أي شيء طارئ وصارت الأمور كما خطط لها سننهي الدوري في نهاية شهر يوليو".

وأضاف "بطولة كأس الرابطة ستبدأ يوم 7 أو 8 يناير المقبل وسنحدد مواعيدها بعيدا عن مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية والمباريات المهمة بشكل عام في البطولة.

وأتم "أرسلنا خطابات لجميع الأندية بمواعيد كأس الرابطة".

عامر حسين كأس الرابطة المصري
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