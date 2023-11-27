مؤتمر إنريكي: نيوكاسل بدنيا وجسديا لا يُصدق.. ويجب أن نستعد لضغطهم

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أشاد لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالقوة البدنية والجسدية التي يتسم بها نيوكاسل الإنجليزي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسة نيوكاسل غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما في الجول الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان.

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وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "نيوكاسل بدنيا وجسديا لا يصدق حقا إذا شاهدت مباراة تشيلسي، 6 لاعبين يمارسون ضغطا كبيرا، يمكنهم الضغط حتى 8 لاعبين في نفس الوقت

وأكمل: "هذه القوة في لعبهم وهذا الضغط هو شيء يجب أن نكون مستعدين له".

وتابع المدير الفني لمنتخب إسبانيا السابق: "المنافسة يمكن أن تكون قصيرة حقا، إنها مجموعة معقدة للغاية وفارق النقاط متقارب جدا كما ترون.

وشدد "الحقيقة أن كل مباراة حاسمة الآن، المباريات تشبه خروج المغلوب، من الممكن أن يتأهل فريقان غدا اعتمادا على النتائج لذلك لا نعرف حتى اليوم الأخير".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا متأكد من إن فريقي جاهز مستعد وجاهز للعب على أرض الملعب وهذا ما أثبتناه طوال الموسم".

ويحتل نادي العاصمة الفرنسية المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويتذيل نيوكاسل المجموعة بـ4 نقاط.

ويتصدر المجموعة بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ميلان الإيطالي في المركز الخامس بـ5 نقاط.

لويس إنريكي نيوكاسل باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
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