مباراة شهدت لقطة أخلاقية من رونالدو.. النصر يتعادل مع برسبوليس بدون أهداف

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

لقطة إصابة كريستيانو رونالدو مع النصر ضد برسبوليس

تعادل النصر السعودي مع برسبوليس الإيراني بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

التعادل رفع رصيد النصر للنقطة الـ 13 في صدارة المجموعة ليضمن الصدارة، كما ارتفع رصيد برسبوليس للنقطة الثامنة في ليضمن المركز الثاني.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء للنصر بعد دقيقتين فقط من البداية حصل عليها كريستيانو رونالدو.

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وفي موقف أخلاقي من رونالدو وبعد احتساب الحكم مباشرة بدأ في الإشارة للحكم بإلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وبالفعل أكد إشارة رونالدو وألغى الركلة.

وشهدت الدقيقة الـ 17 طرد علي لاجامي مدافع النصر مباشرة بعد تدخل قوي مع لاعب برسبوليس.

في الشوط الثاني تعرض رونالدو للإصابة في العنق بعد تدخل قوي مع حارس مرمى الفريق الإيراني.

وكاد رونالدو أن يسجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الـ 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

واستبدل رونالدو في الدقيقة الـ 78 وحل محمد مران بدلا منه ليخرج النجم البرتغالي من الملعب مباشرة لغرف خلع الملابس في لقطة تبدو وكأنها بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة رونالدو والتي تبدو غير مقلقة تأتي قبل أربعة أيام من مواجهة النصر والهلال في كلاسيكو السعودية.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم 1 ديسمبر في الجولة الـ 15 من الدوري السعودي.

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