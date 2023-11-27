تقرير مغربي: الزمالك يستهدف ضم لاعب الرجاء

يستهدف نادي الزمالك التعاقد مع لاعب روجر أهولو فريق الرجاء المغربي لتدعيم خط وسط القلعة البيضاء.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية إن الزمالك يريد التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الرجاء موافق على البيع لكن يطلب حوالي مليون و300 ألف دولار من أجل الموافقة على بيع اللاعب الإيفواري

وكان الزمالك قد تعاقد مع زكريا الوردي من الرجاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وتسبب في هدف فوز الأهلي على الزمالك في بطولة السوبر ومن ثم طلب فسخ التعاقد مقابل إرجاع الأموال التي حصل عليها بسبب عدم تحمله نفسيا ما قدمه.

وعاد مرة أخرى إلى ناديه في فترة الانتقالات الشتوية من العام الجري.

وتبلغ قيمة أهولو حاليا مليون يورو وفقا لموفع "Transfermarkt"، وينتهي عقده في صيف 2025.

ويُعتبر "مير سبورت" الوكالة المسؤولة عن أهولو والتي هي نفسها لحميد أحداد الذي لعب للزمالك من قبل أيضا.