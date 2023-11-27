الثانية للأحمر.. محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسموحة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 22:16

كتب : FilGoal

محمد عادل - حكم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود عادل المباراة تحكيميا ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد حسام طه.

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ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يتواجد محمد الحنفي ويعاونه محمود أبو الرجال.

وسبق لعادل أن قاد مباراة واحدة للأهلي منذ بداية الموسم كانت ضد المصري في الجولة الأولى وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما يقود عادل مباراته الأولى في الموسم لسموحة.

كما أعلن اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف حكما لمواجهة بيراميدز والإسماعيلي ويعاونه محمد محمود لطفي وعماد العقاد.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز مع خوضه مباراة أقل، بينما يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

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