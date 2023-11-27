في الجول يكشف أسماء المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 22:00

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي ضد صنداونز

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكشف FilGoal.com عن قائمة الأهلي التي اختارها مارسيل كولر لمواجهة سموحة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أسماء المستبعدين من القائمة وأسباب استبعاد كل منهم.

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بيرسي تاو - يغيب بسبب عدم الجاهزية.

طاهر محمد طاهر - يغيب بسبب الإصابة بكدمة.

أنتوني موديست - إصابة في العضلة الضامة.

محمد الضاوي "كريستو" - مستبعد لأسباب فنية.

محمود متولي - مستبعد للتأهيل من الإصابة.

كريم الدبيس - مستبعد للراحة.

محمود عبد المنعم "كهربا" مستبعد للإيقاف.

رضا سليم - مستبعد للإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – أحمد عبد القادر – كريم فؤاد – صلاح محسن – محمد زعلوك.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز مع خوضه مباراة أقل، بينما يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

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