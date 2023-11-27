أنس جابر: أستعد لافتتاح أكاديمية عالمية للتنس في تونس

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 21:52

كتب : تونس - ظفر الله المؤذن

أنس جابر

تسعى أنس جابر أحد أفضل لاعبات التنس في العالم إلى فتح أكاديمية لكرة المضرب في بلدها تونس.

وقالت جابر لـ Filgoal.com: "لم أفكر في الاعتزال حتى الآن وسأواصل مسيرتي لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وحول مستقبلها قالت جابر: "هدفي الآن هو افتتاح أكاديمية دولية في لعبة التنس في بلادي".

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - عودة السولية ومعلول لمواجهة سموحة بصناعة وتسجيل تريزيجيه.. طرابزون يتعادل مع سيفاس سلة - سيواجه الأفضل في NBA.. مجموعة نارية لمنتخب مصر في الملحق المؤهل لـ أولمبياد 2024 لأول مرة.. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي

وأضافت أنس: "العالم العربي يزخر بخامات في اللعبة وما ينقص هو صقل هذه المواهب والاهتمام بها لبلوغ العالمية".

وأشادت انس جابر باللاعبة المصرية مايار شريف وقالت: "تمتلك كل الإمكانيات لكي تتقدم في التصنيف العالمي وتحقق الألقاب".

وكانت أنس جابر قد تلقت الدعم المعنوي من أسطورة الكرة الانجليزية ديفيد بيكهام خلال بلوغها نهائي دورة ويمبلدون.

وحققت جابر أربعة القاب في مسيرتها ولم تتمكن من الفوز بملبورن وويمبلدون.

واكتشف العالم البطلة التونسية عندما حققت لقب دورة رولان جاروس للشباب في بداية مشوارها وأطلق على انس جابر في تونس لقب "وزيرة السعادة".

وتبرعت أنس جابر بمكافئتها إلى اللجنة الأولمبية التونسية لاتحاد التنس.

كما إنها تبرعت بمبلغ مالي لضحايا الحرب على غزة.

وتحتل جابر المرتبة السادسة على العالم في جدول التصنيف.

تُعتبر أنس جابر لاعبة التنس التونسية هي أفضل لاعبة عربية وإفريقية وتوجت بـ3 ألفاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس وكذلك 11 لقبا فرديا ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي للتنس.

تونس تنس ويمبلدون أنس جبر
نرشح لكم
السهرة الرياضية: سيرة ذاتية لبطلة المصارعة الحرة في Fighting With My Family كرة سلة - دينامو يكمل عقد فرق الدور الرئيسي من الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي سلة - تحديد موعد مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي وسموحة خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول موقفه من إيقاف الزمالك لـ مايا ممدوح كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط سلة – إلى نهائي المرتبط.. سموحة يهزم سبورتنج وينتظر الاتحاد أو الأهلي
أخر الأخبار
مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يخرج من كأس الاتحاد الآسيوي 7 ساعة | آسيا
رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا 7 ساعة | الدوري المصري
رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك 7 ساعة | الكرة الإفريقية
جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد 7 ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس لجنة الحكام يحسم مصير الصباحي في أزمة استبعاد الخماسي من الدوري 7 ساعة | الدوري المصري
Gaming - صانع سلسلة Half Life ومؤسس Steam: الواقعية لا يجب أن تكون أولوية في الألعاب 8 ساعة | Gamers
عامر حسين: الدوري سينتهي بنهاية يوليو.. وهذا موعد انطلاق كأس الرابطة 8 ساعة | الدوري المصري
مدرب أبو سليم: اعتمدنا على الكثافة لإيقاف خطورة زيزو وشيكابالا.. وهذا ملعب مباراة الإياب 8 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات