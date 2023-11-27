أنس جابر: أستعد لافتتاح أكاديمية عالمية للتنس في تونس

تسعى أنس جابر أحد أفضل لاعبات التنس في العالم إلى فتح أكاديمية لكرة المضرب في بلدها تونس.

وقالت جابر لـ Filgoal.com: "لم أفكر في الاعتزال حتى الآن وسأواصل مسيرتي لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وحول مستقبلها قالت جابر: "هدفي الآن هو افتتاح أكاديمية دولية في لعبة التنس في بلادي".

وأضافت أنس: "العالم العربي يزخر بخامات في اللعبة وما ينقص هو صقل هذه المواهب والاهتمام بها لبلوغ العالمية".

وأشادت انس جابر باللاعبة المصرية مايار شريف وقالت: "تمتلك كل الإمكانيات لكي تتقدم في التصنيف العالمي وتحقق الألقاب".

وكانت أنس جابر قد تلقت الدعم المعنوي من أسطورة الكرة الانجليزية ديفيد بيكهام خلال بلوغها نهائي دورة ويمبلدون.

وحققت جابر أربعة القاب في مسيرتها ولم تتمكن من الفوز بملبورن وويمبلدون.

واكتشف العالم البطلة التونسية عندما حققت لقب دورة رولان جاروس للشباب في بداية مشوارها وأطلق على انس جابر في تونس لقب "وزيرة السعادة".

وتبرعت أنس جابر بمكافئتها إلى اللجنة الأولمبية التونسية لاتحاد التنس.

كما إنها تبرعت بمبلغ مالي لضحايا الحرب على غزة.

وتحتل جابر المرتبة السادسة على العالم في جدول التصنيف.

تُعتبر أنس جابر لاعبة التنس التونسية هي أفضل لاعبة عربية وإفريقية وتوجت بـ3 ألفاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس وكذلك 11 لقبا فرديا ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي للتنس.