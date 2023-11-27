قائمة الأهلي - عودة السولية ومعلول لمواجهة سموحة

عاد عمرو السولية لقائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة سموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة على ملعب المقاولون العرب غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري.

القائمة شهدت تواجد السولية لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي والذي غاب منذ بدايته بسبب الإصابة.

وشارك السولية للمرة الأخيرة مع الأهلي يوم 22 يونيو الماضي ضد حرس الحدود في الدوري المصري.

كما شهدت القائمة تواجد علي معلول لأول مرة منذ مواجهة ماميلودي صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي أفشة – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – أحمد عبد القادر – كريم فؤاد – صلاح محسن – محمد زعلوك.

ويغيب عن القائمة كل من بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديس ومحمد الضاوي "كريستو" وكريم الدبيس ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز مع خوضه مباراة أقل، بينما يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.