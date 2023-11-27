سلة - سيواجه الأفضل في NBA.. مجموعة نارية لمنتخب مصر في الملحق المؤهل لـ أولمبياد 2024

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

أقيمت اليوم قرعة الملحق المؤهل لنهائيات أولمبياد باريس 2024 لكرة السلة.

ويتبقى 4 مقاعد للتأهل للأولمبياد يتنافس عليها 24 منتخبا من حول العالم.

ويشارك منتخب مصر في الملحق وتم وضعه بمجموعة نارية في الملحق.

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القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثانية بتصفيات اليونان بجانب اليونان وجمهورية الدومنيكان.

وفي المجموعة الأولى يتواجد منتخب سلوفينيا وكرواتيا.

وستقام البطولة في اليونان خلال شهر يوليو المقبل وقبل الأولمبياد مباشرة.

منتخب اليونان المصنف 14 على العالم ويلعب بصفوفه يانيس أنتيتوكونمبو

بذلك سيوجه منتخب مصر نظيره اليونان الذي يضم بين صفوفه يانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلووكي باكس في دوري NBA والذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة السلة في العالم وأفضل لاعب في NBA في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وفي حال تأهل منتخب مصر كأول أو ثاني المجموعة سيلعب ضد أحد فرق المجموعة الأولى والتي تضم كل من سلوفينيا ونيوزيلندا وكرواتيا.

وجاءت مجموعات الملحق بالكامل كالتالي:

بطولة إسبانيا

المجموعة الأولى

لبنان

أنجولا

إسبانيا

المجموعة الثانية

فنلندا

بولندا

جزر الباهامس.

بطولة لاتفيا

المجموعة الأولى

جورجيا

الفلبين

لاتفيا

المجموعة الثانية

البرازيل

الكاميرون

مونتنجرو

بطولة اليونان

المجموعة الأولى

سلوفينيا

نيوزلندا

كرواتيا

المجموعة الثانية

مصر

اليونان

جمهورية الدومنيكان.

بطولة بويرتريكو

المجموعة الأولى

المكسيك

كوت ديفوار

ليتوانيا

المجموعة الثانية

إيطاليا

بويرتريكو

البحرين

نظام الملحق يقوم على 4 بطولات يستضيفها أصحاب أعلى 4 منتخبات تصنيفا في الملحق وهم إسبانيا واليونان وبويرتريكو ولاتفيا.

ويشارك 6 منتخبات في كل بطولة ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة ليشكلا دور نصف نهائي ثم نهائي على أن يتأهل فريق واحد إلى الأولمبياد من كل بطولة.

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