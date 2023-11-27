لأول مرة.. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي

توج فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب محترف برازيلي المقدمة من موقع سامبا فوت البرازيلي.

وتمكن جناح النادي الملكي من الفوز على نيمار لاعب فريق الهلال السعودي الحالي ليتوج لأول مرة بالجائزة.

بينما في عام 2021 تمكن نيمار من تخطي فينيسيوس ويتوج كأفضل لاعب برازيلي محترف ويحصل الجناح البالغ من العمر 23 عاما على المركز الثاني.

وحصل فينيسيوس على جائزة سقراط للأعمال الخيرية خلال العام الحالي أيضا المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" ضمن جوائز الكرة الذهبية.

وأصبح فينيسيوس هو ثاني لاعب يتوج بالجائزة عقب ساديو ماني في عام 2022.

وحل فينيسيوس ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب الأفضل في العالم بعام 2023.

وقال النجم البرازيلي عقب استلام الجائزة: "يجب أن نكون أقوياء ضد ظاهرة العنصرية وأن يكون جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة تلك الظاهرة وأنا حزين بالحديث عن هذا الأمر ولكن يجب أن نواصل في هذا الصراع حتى نقوم بالقضاء على العنصرية في كرة القدم".

وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 13 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مسجلا 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وانتقل الجناح الأيسر إلى ريال مدريد في صيف موسم 2018-2019 قادما من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو.

بينما يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقات برصيد 35 نقطة ويبتعد عن جيرونا بنقطة واحدة فقط، إذ سيلاقي الأخير منافسه أتلتيك بلباو مساء اليوم الإثنين.