منافس الأهلي المحتمل – اتحاد جدة يفوز على أجمك ويتأهل لدور الـ16 في آسيا

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيمة

حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزا هاما على منافسه أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن دور المجدموعات لدوري أبطال آسيا.

وأُقيمت المباراة على ملعب ميتالورج معقل الفريق الأوزبكي.

وتُعتبر هذه المباراة هي الثانية لمارسيلو جاياردو المدير الفني الجديد لاتحاد جدة، إذ تعادل في المباراة الأولى ضد الاتفاق في الدوري السعودي بهدف لكل فريق.

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وسجل ثنائية الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، بينما أحرز مارتين بواكي هدف أجمك الوحيد.

وافتتح المهاجم المغربي التسجيل لاتحاد جدة في الدقيقة 30 بعد تمريرة طولية من فابينيو وصلت لحمد الله لينفرد بالمرمى ويضعها في المرمى بعد تسديدة أرضية.

وأضاف حمد الله الهدف الثاني بعد تمريرة محمد الشنقيطي من الجهة اليمنى لحمد الله ويسددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء في مرمى أجمك.

وقلص بواكي النتيجة لأجمك بعدما تسلم الكرة داخل الـ6 ياردات ليسجل بسهولة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد اتحاد جدة ليصل للنقطة الـ12 في صدارة مجموعته التي تضم سبهان أصفهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي بجانب أجمك.

ويحتل سبهان أصفهان وصافة المجموعة بـ10 نقاط والجوية في المرتبة الثالثة بـ7 نقاط وأجمك يتذيل الترتيب دون نقاط.

وتقام حاليا مباراة بين أصفهان والقوة الجوية ويتقدم الفريق الإيراني بهدف دون رد.

ومن المحتمل أن يلاقي الأهلي خصمه الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

بهذه النتيجة حسم الاتحاد تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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