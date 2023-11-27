رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد برسبوليس

في لقطة غريبة طالب كريستيانو رونالدو من حكم مباراة النصر ضد برسبوليس إلغاء ركلة جزاء احتسبت لصالحه.

ويلعب النصر مع برسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النصر بعد عرقلة كريستيانو رونالدو.

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اللقطة الغريبة كانت بذهاب رونالدو للحكم وطلبه إلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة من وجهة نظره.

حكم المباراة عاد للفيديو وبالفعل وجد أن رونالدو لا يستحق ركلة جزاء ليقرر إلغائها.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة محقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وشارك رونالدو ثلاثة مباريات منذ بداية البطولة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر.

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