رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له

في لقطة غريبة طالب كريستيانو رونالدو من حكم مباراة النصر ضد برسبوليس إلغاء ركلة جزاء احتسبت لصالحه.

ويلعب النصر مع برسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية من المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النصر بعد عرقلة كريستيانو رونالدو.

اللقطة الغريبة كانت بذهاب رونالدو للحكم وطلبه إلغاء ركلة الجزاء لأنها غير صحيحة من وجهة نظره.

حكم المباراة عاد للفيديو وبالفعل وجد أن رونالدو لا يستحق ركلة جزاء ليقرر إلغائها.

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نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في لقطة أخلاقية عالية يطلب من الحكم عدم احتساب ركلة جزاء له بعد تدخل مدافع بريسبوليس والحكم يستجيب لذلك بعد العودة للفار#دوري_ابطال_اسيا | #النصر_بيرسبوليس #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/v8eOamXzdL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2023

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة محقق العلامة الكاملة حتى الآن.

وشارك رونالدو ثلاثة مباريات منذ بداية البطولة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا آخر.