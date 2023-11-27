مباشر دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس.. إلغاء ركلة الجزاء
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد برسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا
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ق2. ركلة جزااء للنصر بعد عرقلة رونالدو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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