مباشر دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس.. إلغاء ركلة الجزاء

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

هدف رونالدو في شباك النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد برسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا

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ق2. ركلة جزااء للنصر بعد عرقلة رونالدو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

النصر دوري أبطال آسيا برسبوليس
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