انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (0)-(0) برسبوليس

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

هدف رونالدو في شباك النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النصر ضد برسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا

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نهاية المباراة

ق57. رونالدو يهدر فرصة تسجيل الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17. بطاقة حمراء لعلي لاجامي لاعب النصر بسبب تدخل قوي على لاعب برسبوليس.

ق2. ركلة جزااء للنصر بعد عرقلة رونالدو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

النصر دوري أبطال آسيا برسبوليس
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