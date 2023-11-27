ماركا: مستقبل لونين في محل شك مع ريال مدريد

يبدو أن مستقبل أندري لونين حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني في محل حتى الآن خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيىفة "ماركا" الإسبانية إن مستقبل لونين في محل شك، خاصة أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق شدد إن كيبا أريزابالاجا سيعود مرة أخرى لحراسة مرمى ريال مدريد عقب مباراة الفريق ضد قادش.

وانتقل كيبا إلى النادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة الجافة أي لا يوجد بند أحقية الشراء.

وفاز النادي الملكي على منافسه قادش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن لونين كان يعلم أن المباراة ضد قادش هي الأخيرة له قبل أن يعود كيبا مرة أخرى من الإصابة ويشارك بشكل أساسي ضد نابولي يوم الأربع المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكانت زوجة لونين قد أثارت الجدل حول مستقبل زوجها من قبل إذ فتحت أبواب الرحيل عن ريال مدريد فكتبت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ما يلي: "إذا يوجد ناد يعطي للونين فرصة اللعب، فأعتقد إننا سنغادر، مستعدون للرحيل بالطبع".

ويتصدر ريال مدريد مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة وحسم التأهل لدور الـ16.

ويأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما سبورتينج براجا البرتغالي في المرتبة الثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل يونيون برلين الألماني المجموعة بنقطة واحدة.

بينما يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقات برصيد 35 نقطة ويبتعد عن جيرونا بنقطة واحدة فقط، إذ سيلاقي الأخير منافسه أتلتيك بلباو مساء اليوم الإثنين.

وانتقل لونين إلى ريال مدريد في صيف موسم 2018-2019 من زوريا لوجانسك الأوكراني مقابل 8 ونصف مليون يورو وذهب إلى عدة فرق على سبيل الإعارة قبل الاستقرار في نادي العاصمة الإسبانية.