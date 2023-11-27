تشكيل النصر- عودة رونالدو لقيادة الهجوم في أبطال آسيا

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل في شباك الدحيل

أعلن لويس كاسترو مدرب النصر تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برسبوليس الإيراني.

ويلتقي النصر مع برسبوليس في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويشهد التشكيل عودة كريستيانو رونالدو بعد أن غاب عن المباراة الماضية في البطولة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – إيمريك لابورت – أيمن يحيى.

الوسط: أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي.

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب المجموعة محققا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن برسبوليس صاحب المركز الثاني.

المباراة الأولى في إيران كانت قد انتهت بفوز النصر بهدفين دون مقابل.

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