مران الزمالك - انتظام محمود علاء وبعد الله جمعة.. وتعليمات خاصة لـ الجزيري

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:09

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسؤولية .

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في المباراة تدريبات استشفائية.

وانتظم محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان محمود علاء تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك بيراميدز في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وشارك المدافع في جميع فقرات مران الزمالك اليوم، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

وتماثل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة وشارك في المران بشكل كامل.

وعقد معتمد جمال جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري لمنحه بعض التعليمات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

الزمالك الدوري المصري معتمد جمال
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