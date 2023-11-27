قائمة بيراميدز - استمرار ظهور بوبو أمام الإسماعيلي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستمر ظهور محمد رضا "بوبو" لاعب وسط الفريق في قائمة بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي بعد عودته من الإصابة.

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ولم يسجل بوبو أولى مشاركاته مع بيراميدز حتى الآن، وذلك بعدما تعرض لإصابة عقب انضمامه للفريق قادما من مودرن فيوتشر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.

محمد رضا بوبو بيراميدز الدوري المصري الإسماعيلي
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