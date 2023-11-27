لابورتا: لنا ركلتي جزاء ضد رايو فايكانو.. وسعيد لـ جيرونا لهذا السبب

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني إن فريقه كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء ضد رايو فايكانو.

وتعادل برشلونة ضد خصمه رايو فايكانو بهدف لكل فريق في المباارة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال لابورتا خلال تصريحات نقلتها القناة الثالة الإسبانية: "أعتقد أن كان لنا ركلتي جزاء ضد رايو فايكانو، الأولى لـ رافينيا والثانية لصالح روبرت ليفاندوفسكي، ركلتي جزاء واضحتان جدا، نحاول الفوز وكل ذلك سيئل في الماضي".

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وعبر عن سعادته لـ جيرونا متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني فقال لـ ديلفي جيلي رئيس النادي: "لن يحدث أي شيء إذا استرخيتم، جيرونا قوي جدا".

وتابع "أشعر بالسعادة من أجلكم لأنكم ناد كتالوني وتعملون بشكل جيد للغاية".

وعلق على مستوى الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني قائلا: "إنه شرف لنا أن يكون لدينا مدربا مثل تشافي".

وأنهى حديثه "لدينا ثقة مطلقة به ونتفق مع خططه برفقة الجهاز الفني، مع عودة فرينكي دي يونج وبيدري سيكون لديه الكثير من الاختيارات، تشافي متحمس ضد بورتو ونعلم ما يمكن أن يقدمه".

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه بورتو البرتغالي غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر بورتو المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب البلجيكي بدون نقاط.

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