ريليفو: ريال مدريد يود تجديد عقد أنشيلوتي قبل أعياد الميلاد

كشف موقع ريليفو عن رغبة ريال مدريد في تمديد تعاقده مع كارلو أنشيلوتي مدربه الحالي.

عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويمكنه بداية من شهر يناير التوقيع مع أي فريق جديد.

وفقا لريليفو فإن ريال مدريد يرغب في الاتفاق مع أنشيلوتي على توقيع عقد جديد قبل فترة أعياد الميلاد ويأتي ذلك بسبب الأداء الذي يقدمه الفريق حاليا والذي يسير بشكل جيد.

ويرغب ريال مدريد في تجديد عقد أنشيلوتي لموسمين إضافيين حتى 2026.

يأتي ذلك في الاتجاه المعاكس السائد في الفترة الماضي ولبعض التقارير التي قد أشارت إلى أن أنشيلوتي قد اتفق مع الاتحاد البرازيلي على تولي تدريب المنتخب بنهاية الموسم الحالي.

إدنالدو رودريجيس رئيس الاتحاد البرازيلي كان قد أكد رغبة الاتحاد في تولي أنشيلوتي تدريب الفريق.

ريال مدريد يرى أن أنشيلوتي هو المدرب المناسب لتطوير لاعبيه الشباب والذي لا يزال النادي يسير في نهج التعاقد معهم.

فترة أنشيلوتي شهدت بالفعل تألق لمواهب شابة مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو وإدواردو كامافينجا وحتى جود بيلينجهام المنضم حديثا.

ويحتل ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت بفارق نقطة عن جيرونا والذي سيلعب مساء اليوم ضد أتلتيك بلباو وبفارق 4 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي.

أنشيلوتي عاد لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم قبل الماضي ويقود الفريق حاليا في موسمه الثالث.

وحقق أنشيلوتي لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا خلال موسمين مع الفريق.