Gaming - توني تود يكشف أسرارا عن لعبة Spider Man 2

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

توني تود

كشف الممثل توني تود، مؤدي شخصية Venom في لعبة Marvel's Spider-Man 2 أحد حصريات بلايستيشن 5 أن الاستوديو المطور لم يستخدم 90% من حواراته التي سجلها، وجاء هذا الكشف خلال معرض Fan Expo في سان فرانسيسكو بالولات المتحدة الأمريكية.

ليس هذا الشيء الوحيد الذي كشف عنه الممثل، فقد صرح بإن الاستوديو امتلك خطط في بداية كتابة القصة لأن يصبح مايلز موراليس هو المضيف الأساسي لكائن السمبيوت الشرير، ما يعني أن مايلز كان من المقرر أن يحل محل بيتر في القصة.

كل من جرب اللعبة سيعلم تمام العلم أن فينوم لم يُستغل بشكل مثالي ووقته كان قصير في الأحداث.

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ولحسن الحظ كشف المطور بشكل مباشر بعد إطلاق اللعبة أن احتمال إنتاج لعبة خاصة بفينوم ليس احتمالا مستبعدا، وأنه سيستمع لـ"طلبات الجماهير" في ذلك الصدد.

gaming Gamers Spider Man venom
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