هل تعود الذكريات؟ موندو ديبورتيفو تكشف موقف بيبي من المشاركة ضد برشلونة

يعاني بيبي مدافع فريق بورتو البرتغالي من إصابة عضلية منذ 22 سبتمبر الماضي ولذلك غاب عن مباريات فريقه لفترة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية موقف المدافع البرتغالي من المشاركة ضد فريق برشلونة الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة خصمه بورتو غدا الثلاثاء في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس معقل الفريق الكتالوني.

وشددت الصحيفة إن بيبي عاد إلى تدريبات بورتو بعد التعافي من إصابة العضلية التي كان يعاني منها وسافر إلى برشلونة.

وكان المدافع البالغ من العمر 40 عاما قد غاب عن المباراة الأولى بين بورتو وبرشلونة بسبب الإصابة.

وبذلك ستعود الذكريات عندما كان بيبي رفقة فريق ريال مدريد الإسباني وواجه برشلونة في أشد الأوقات منافسة بين الفريقين خاصة عندما كان جوزيه مورينيو مديرا فنيا للنادي الملكي.

وعلى الجانب الآخر كان بيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة، ومواجهة ليونيل ميسي ضد كريستيانو رونالدو.

وإجمالا واجه بيبي برشلونة رفقة ريال مدريد 22 مباراة، وتمكن من الفوز في 10 مباريات وخسر في 8 آخرين، بينما تعادل 4 مرات.

ويتصدر بورتو المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف برصيد 9 نقاط، ويحتل شاختار الأوكراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل رويال أنتويرب البلجيكي بدون نقاط.