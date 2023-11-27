لأجهزة الكومبيوتر.. احصل على لعبة Assassin's Creed Syndicate بشكل مجاني

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

Assassin’s Creed Syndicate

كشفت شركة يوبي سوفت عن توفير لعبة التخفي والأكشن Assassin's Creed Syndicate بشكل مجاني على الـPC من خلال متجرها الخاص، Uplay.

يمكنك ضم اللعبة لمجموعتك من الألعاب في أي وقت لمدة أسبوع بحد أقصى، لتصبح ملكك للأبد وتستطيع تجربتها بشكل قانوني في أي وقت تريده.

يأتي العرض خلال موسم تروج فيه الشركات لألعابها بشكل كبير في موسم تسميه المتاجر الغربية Black Friday. تدور أحداث اللعبة في عام 1868 في عصر الثورة الصناعية في مدينة لندن بالعصر الفيكتوري حيث تلعب بشخصية الأخوين "فراي" وتدور الأحداث حول محاولتهم تحرير لندن من قبضة رجل الأعمال المتسلط المنتمي لتنظيم فرسان المعبد الشرير، CRAWFORD STARRICK.

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اللعبة صدرت لأول مرة في 2015 على منصات PS4/PC/Xbox One.

Syndicate هي الجزء التاسع من سلسلة ألعاب Assassin's Creed.

وكان Assassin's Creed قد أصدرت لعبتها الأخيرة بعنوان Mirage أو السراب خلال العام الحالي.

وتجري أحداث السراب في العراق وبطل اللعبة هو شخصية باسم ابن إسحق.

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gaming Assassin’s Creed Syndicate
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