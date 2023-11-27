كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن نهائي القرن

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 16:52

كتب : محمود صلاح

محمد مجدي أفشة - الزمالك - الأهلي

هل تتذكر نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك جيدا.

كانت ليلة 27 نوفمبر 2020 ليلة لا تنسى لأحد لاعبي الفريقين، رغم أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1..

FilGoal.com يختبر معلوماتك عما حدث في المباراة الشهيرة.

وإليكم كويز في الجول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

الأهلي الزمالك نهائي القرن
نرشح لكم
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟ كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير عرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 28 نوفمبر - عودة الدوري المصري.. ودوري أبطال أوروبا 21 دقيقة | الدوري المصري
مباراة طُرد فيها حسام البدري.. الزوراء يخرج من كأس الاتحاد الآسيوي 9 ساعة | آسيا
رئيس مودرن فيوتشر: لم يصلنا أي عروض لـ عمر كمال.. والأولية للأندية التي ساعدتنا 9 ساعة | الدوري المصري
رئيس ميدياما يكشف موقف مهاجمه من الانتقال للـ أهلي أو الزمالك 10 ساعة | الكرة الإفريقية
جيرونا يتعادل مع بلباو ويفرط في الصدارة لصالح ريال مدريد 10 ساعة | الدوري الإسباني
نائب رئيس لجنة الحكام يحسم مصير الصباحي في أزمة استبعاد الخماسي من الدوري 10 ساعة | الدوري المصري
Gaming - صانع سلسلة Half Life ومؤسس Steam: الواقعية لا يجب أن تكون أولوية في الألعاب 10 ساعة | Gamers
عامر حسين: الدوري سينتهي بنهاية يوليو.. وهذا موعد انطلاق كأس الرابطة 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات