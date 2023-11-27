كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن نهائي القرن

هل تتذكر نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك جيدا.

كانت ليلة 27 نوفمبر 2020 ليلة لا تنسى لأحد لاعبي الفريقين، رغم أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1..

FilGoal.com يختبر معلوماتك عما حدث في المباراة الشهيرة.

وإليكم كويز في الجول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.