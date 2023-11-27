كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن نهائي القرن
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 16:52
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك جيدا.
كانت ليلة 27 نوفمبر 2020 ليلة لا تنسى لأحد لاعبي الفريقين، رغم أن المباراة انتهت بنتيجة 2-1..
FilGoal.com يختبر معلوماتك عما حدث في المباراة الشهيرة.
وإليكم كويز في الجول عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.
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