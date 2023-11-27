أحمد حجازي خارج قائمة مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك في أبطال آسيا

أعلن اتحاد جدة قائمة الفريق لمواجهة أجمك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وخرج أحمد حجازي من قائمة اتحاد جدة والتي كان من المتوقع أن تشهد عودته الأولى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي.

وشهدت القائمة تواجد كل من لويز فيليبي وفابينو وكريم بنزيما وعبد الرازق حمد الله وجوتا من اللاعبين الأجانب.

وتم استبعاد كل من أحمد حجازي ومارسيل جروهي وكورنادو.

ويتصدر اتحاد جدة مجموعته برصيد تسع نقاط من ثلاث جولات وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

وخسر اتحاد جدة مباراته السابقة أمام القوة الجوية بهدفين دون مقابل.

ويختتم اتحاد جدة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويستعد فريق أحمد حجازي لخوض منافسات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

ويتأهل الفائز لملاقاة الأهلي في الدور ربع النهائي.