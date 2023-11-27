Gaming - أحد منتظري GTA 6 يقلع عن التدخين من أجل خوض تجربة اللعبة

قرر أحد اللاعبين المنتظرين للعبة GTA 6 الإقلاع عن التدخين بعد أن وصل لمرحلة الإدمان الشديد من أجل انتظار خوض تجربة اللعبة.

وكتب اللاعب على موقع Reddit: "أنا متحمس جدا للعبة GTA 6، وفكرت ما إذا لو كنت في المستشفى بسبب التدخين في وقت إصدارها".

وتابع "لن أخاطر بتفويت هذه اللعبة تحديدا، أريد أن أكون في أحسن حالاتي الصحية لأجلها".

واختتم تصريحاته "اليوم هو يومي العاشر بدون تدخين، شكرا روكستار".

وتأتي هذه الرسالة قبل أيام من بداية شهر سبتمبر، الشهر الذي أعلنت شركة روكستار رسميا، أنه سيكون شهر الإعلان الرسمي عن اللعبة وإعطاء اللاعبين النظرة الأولى عليها.

من غير المعروف ما إذا كان تاريخ إصدار اللعبة سيكون قريبا، لكن بحسب الشائعات فاللعبة تستهدف أواخر 2024 أو أوائل 2025 للإطلاق بشكل رسمي.

ويعني ذلك أنها ستكون أولى أجزاء السلسلة التي تصدر على بعد أكثر من 10 سنوات من الجزء الذي سبقها.