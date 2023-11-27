Gaming - لعبة FC 24 تضيف يورو مجانا.. وتقدم هدايا للاعبي الألتميت تيم

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

Euro FC24

أعلنت لعبة FC 24 عن حصولها على حقوق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والمقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وبناء على هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تدخل البطولة بجميع ملاعبها وفرقها ولاعبيها بشكل مرخص 100% مجانا بالتزامن مع البطولة.

وأطلقت الشركة عرضا دعائيا رائعا للبطولة التي لا تزال في انتظار حسم ثلاثة مقاعد عن طريق الملحق المقرر له في مارس المقبل.

أخبار متعلقة:
Gaming - تفاصيل جديدة بشأن لعبة Wonder woman المنتظرة Gaming - على رأسها EA FC24.. خصومات كبيرة على ألعاب الكومبيوتر Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt

كما أعلنت شركة EA بالإضافة لذلك، أن كل اللاعبين الذين يسجلون دخولهم في الفترة بين 18 ديسمبر إلى 17 يناير سيحصلون على جائزة عبارة عن لاعب من قائمة غير قابل للبيع لضمه ضمن تشكيلة فريق الألتميت.

وتأتي قائمة اللاعبين كالآتي:

- كييزا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا

- عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

- جاك جريليتش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا

- ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا

- فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول ومنتخب هولندا

- فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا

FC 24 Gamimg
نرشح لكم
لأجهزة الكومبيوتر.. احصل على لعبة Assassin's Creed Syndicate بشكل مجاني Gaming - أحد منتظري GTA 6 يقلع عن التدخين من أجل خوض تجربة اللعبة Gaming - تفاصيل جديدة بشأن لعبة Wonder woman المنتظرة Gaming - على رأسها EA FC24.. خصومات كبيرة على ألعاب الكومبيوتر Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt Gaming - الكشف عن متطلبات تشغيل لعبة Tekken 8 على الكومبيوتر Gaming – طرح تحد جديد لسانت ماكسيمان لمدة 24 ساعة
أخر الأخبار
هل تعود الذكريات؟ موندو ديبورتيفو تكشف موقف بيبي من المشاركة ضد برشلونة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لأجهزة الكومبيوتر.. احصل على لعبة Assassin's Creed Syndicate بشكل مجاني 22 دقيقة | Gamers
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن نهائي القرن 59 دقيقة | كويز في الجول
أحمد حجازي خارج قائمة مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك في أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
Gaming - أحد منتظري GTA 6 يقلع عن التدخين من أجل خوض تجربة اللعبة ساعة | Gamers
إقبال كبير على تذاكر كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
Gaming - لعبة FC 24 تضيف يورو مجانا.. وتقدم هدايا للاعبي الألتميت تيم ساعة | Gamers
جوارديولا يستبعد إمكانية مشاركة دي بروين في كأس العالم للأندية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 2 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 3 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 4 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية