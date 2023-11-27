Gaming - لعبة FC 24 تضيف يورو مجانا.. وتقدم هدايا للاعبي الألتميت تيم

أعلنت لعبة FC 24 عن حصولها على حقوق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" والمقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وبناء على هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تدخل البطولة بجميع ملاعبها وفرقها ولاعبيها بشكل مرخص 100% مجانا بالتزامن مع البطولة.

وأطلقت الشركة عرضا دعائيا رائعا للبطولة التي لا تزال في انتظار حسم ثلاثة مقاعد عن طريق الملحق المقرر له في مارس المقبل.

كما أعلنت شركة EA بالإضافة لذلك، أن كل اللاعبين الذين يسجلون دخولهم في الفترة بين 18 ديسمبر إلى 17 يناير سيحصلون على جائزة عبارة عن لاعب من قائمة غير قابل للبيع لضمه ضمن تشكيلة فريق الألتميت.

وتأتي قائمة اللاعبين كالآتي:

- كييزا لاعب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا

- عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

- جاك جريليتش لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا

- ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا

- فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول ومنتخب هولندا

- فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا