جوارديولا يستبعد إمكانية مشاركة دي بروين في كأس العالم للأندية

استبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إمكانية مشاركة نجمه كيفن دي بروين في كأس العالم للأندية الشهر المقبل

النجم البلجيكي يغيب عن صفوف سيتي منذ بداية الموسم بسبب إصابة قوية ضربته أواخر الموسم الماضي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "إذا قال كيفن إنه سيعود في يناير القادم، فلن تكون عودته قبل العام الجديد".

وأضاف "كنت أحب تواجد دي بروين في الموسم بأكمله، ولكنه خضع لعملية جراحية وعليه التعافي بشكل جيد".

ويلعب سيتي منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

قبل أيام، تحدث بيب عن موقف كيفن دي بروين بقوله: "تحدثت معه ويشعر بأنه بحالة جيدة، لم يتدرب معنا ولم أساله عن موعد عودته".

وأردف "مع هذا النوع من الإصابات من الأفضل ألا تضغط عليه، مر بإصابة سيئة مع جراحة، لذلك نسير خطوة بخطوة"

إلى ذلك، أصبح وضع كيفن دي بروين مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي في محل شك بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن مانشستر سيتي قد لا يجدد تعاقد كيفن دي بروين والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في عام 2025.

الموقع أشار إلى أن مانشستر سيتي يخشى من اتخاذ خطوة تجديد تعاقد دي بروين في الوقت الحالي، ومن ثم يتعرض لمزيد من الإصابات التي تبعده لفترات طويلة عن الفريق.

لذلك لا يرغب مانشستر سيتي في التعجل بشأن تجديد تعاقد كيفين دي بروين.

على أن يتم مراقبة وضع دي بروين مع الفريق في الموسم الجاري، والموسم المقبل أيضا قبل حسم مستقبله مع النادي السماوي.

وخلال المواسم الأربعة الماضية وصلت معدل المباريات التي لعبها دي بروين مع مانشستر سيتي في كل موسم إلى 40 مباراة.

وانضم دي بروين البالغ من العمر 32 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

وسجل دي بروين 96 هدفا مع مانشستر سيتي وقدم 153 تمريرة حاسمة، خلال 358 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.